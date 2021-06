УАФ пропонує гаслам на формі збірної України з футболу надати статус офіційних футбольних символів

"Завтра на розгляд і голосування членів Виконкому УАФ запропонував винести кілька питань: про затвердження статусу офіційних футбольних символів України - гасел "Слава Україні"і "Героям слава"; про затвердження малого і великого герба національних збірних України", - написав Паелко.

"Завтра на розгляд і голосування членів Виконкому УАФ запропонував винести кілька питань: про затвердження статусу офіційних футбольних символів України - гасел "Слава Україні"і "Героям слава"; про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України у її неподільних межах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей)", - написав Павелко на своїй сторінці у Facebook увечері в четвер.

Він подякував уболівальникам за підтримку УАФ і нового дизайну форми національної збірної, а також за небайдужість, за відверті публічні позиції і щиру реакцію на поточні події.

"Насправді, намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надрукованих усередині слова, наші "друзі" сприяли тому, що сьогодні усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!", - наголосив президент УАФ.

Павелко переконаний, що "за будь-яких обставин гасла "Слава Україні" і "Героям слава" не можуть нікуди зникнути, тому що немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців чи затьмарити їхню неймовірну енергетику".

Раніше з посиланням на агентство AFP повідомлялося, що УЄФА вимагає від України внести зміни до форми на Євро-2020 - прибрати "політичний" слоган.

Нагадаємо, що Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) просить Україну прибрати "політичні" написи з форми своєї збірної з футболу на Євро-2020. На новій формі є написи "Слава Україні!" та "Героям слава!", чим обурювалася Росія.