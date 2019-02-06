Uber отримав мільярд доларів збитку через впровадження послуг з доставки їжі та вантажоперевезень

Uber Technologies Inc відзвітувала про квартальний збиток в мільярд доларів, оскільки компанія витрачає значні кошти на розвиток бізнесу з доставки їжі і вантажоперевезень, в результаті чого виручка збільшилася на 20%

Виручка в розмірі $3,1 млрд відповідала верхній межі прогнозу компанії на квартал. Збиток також збігся з прогнозом Uber на рівні $1-1,11 млрд.

Акції компанії зросли на 2,6% після того, як генеральний директор Uber Дара Хосровшахі повідомив про поліпшення робочих процесів, наприклад, про скорочення кількості маркетингових акцій у другому кварталі, але назвав 2019-й "роком інвестицій", йдеться у Reuters.

Враховуючи що акції компанії торгуються більш ніж на 10% нижче ціни IPO в 45 доларів, Хосровшахі доведеться переконати інвесторів в тому, що Uber може зафіксувати прибуток.

Квартальні витрати зросли на 35%, оскільки компанія витратила значні кошти напередодні IPO раніше в травні.

Uber повідомила, що кількість щомісячно активних користувачів у світі зросла до 93 млн в порівнянні з 91 млн в кінці четвертого кварталу.

Чистий збиток становив 1,01 млрд доларів, або 2,26 долара на акцію, в першому кварталі, що завершився 31 березня, в порівнянні з чистим прибутком в 3,75 млрд доларів, або 1,84 долара на акцію, роком раніше, коли підтримку результатам зробив продаж активів компанії Grab і Яндексу.

Читайте також: Uber може запустити в Києві прокат електровелосипедів та самокатів