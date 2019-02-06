Uber отримав мільярд доларів збитку через впровадження послуг з доставки їжі та вантажоперевезень
Акції компанії зросли на 2,6% після того, як генеральний директор Uber Дара Хосровшахі повідомив про поліпшення робочих процесів, наприклад, про скорочення кількості маркетингових акцій у другому кварталі, але назвав 2019-й "роком інвестицій", йдеться у Reuters.
Враховуючи що акції компанії торгуються більш ніж на 10% нижче ціни IPO в 45 доларів, Хосровшахі доведеться переконати інвесторів в тому, що Uber може зафіксувати прибуток.
Квартальні витрати зросли на 35%, оскільки компанія витратила значні кошти напередодні IPO раніше в травні.
Uber повідомила, що кількість щомісячно активних користувачів у світі зросла до 93 млн в порівнянні з 91 млн в кінці четвертого кварталу.
Чистий збиток становив 1,01 млрд доларів, або 2,26 долара на акцію, в першому кварталі, що завершився 31 березня, в порівнянні з чистим прибутком в 3,75 млрд доларів, або 1,84 долара на акцію, роком раніше, коли підтримку результатам зробив продаж активів компанії Grab і Яндексу.
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