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Убивство журналіста Хашшогі: затриманий у Парижі підозрюваний виявився не тією особою

Затриманого Халеда Аєда Аль-Отаібі вважали розшукуваним членом команди, яка брала участь у вбивстві Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі у 2018 році
Громадянин Саудівської Аравії, якого затримали в паризькому аеропорту 7 грудня, виявився не тією людиною, яку Туреччина розшукує у зв’язку з убивством саудійскього журналіста Джамаля Хашоггі.
Убивство журналіста Хашшогі: затриманий у Парижі підозрюваний виявився не тією особою Фото: mind.ua

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Генеральний прокурор Парижа заявив, що затриманий громадянин - не той підозрюваний, якого шукає Туреччина, тож його відпустили. 

"Детальна перевірка особи затриманого дозволили встановити, що ордер на затримання поширюється не на нього", - повідомив прокурор. 

Затриманого Халеда Аєда Аль-Отаібі вважали розшукуваним членом команди, яка брала участь у вбивстві Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі у 2018 році.

Саудійського журналіста Джамаля Хашоггі востаннє бачили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня 2018 року, де він мав отримати документи перед одруженням. Вважається, що його тіло розчленували і вивезли з будівлі, останки не знайдені.

ЦРУ та деякі уряди Заходу вважають, що принц Мухаммед наказав убити Хашоггі, але саудівські чиновники переконують, що він не має до цього жодного стосунку. 11 підозрюваних у Саудівській Аравії постали перед судом.

У грудні 2019 року прокурор Саудівської Аравії заявив про засудження п'ятьох осіб до смертної кари та ще трьох - до в'язниці на загальний термін 24 роки за вбивство Хашоггі. Згодом максимальну санкцію замінили 20 роками позбавлення волі, а решті трьом терміни скоротили до 7-10 років. 

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08 12 2021 16:25
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