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Учасники Мюнхенської конференції з безпеки обговорять воєнні злочини рф в Україні

10 лютого 2023, 15:15
Учасники Мюнхенської конференції з безпеки обговорять воєнні злочини рф в Україні
Фото: з вільного доступу
Планують це зробити наприкінці наступного тижня.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посилання на заяву голови Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Хойсгена.

"Переслідування можливих воєнних злочинів в Україні є на порядку денному Мюнхенської конференції з безпеки наступного тижня", - йдеться в матеріалі.

Відомо, що до зустрічі приєднається головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

Найближчого понеділка Хойсген представить всю програму конференції з безпеки, в якій візьмуть участь високопоставлені представники з усього світу.

Разом з тим голови Мюнхенської конференції згадав про збиття пасажирського літака MH17 у липні 2014 року над сходом України.

"Не дивно, що кремль також був причетний до цього жахливого акту", - додав він. 

Нагадаємо, днями, група слідчих встановила, що путін особисто ухвалив рішення про передачу бойовикам ЗРК "БУК", яким збили пасажирський літак МН17. 

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