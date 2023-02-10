Учасники Мюнхенської конференції з безпеки обговорять воєнні злочини рф в Україні

Планують це зробити наприкінці наступного тижня.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посилання на заяву голови Мюнхенської конференції з безпеки Крістофа Хойсгена.

"Переслідування можливих воєнних злочинів в Україні є на порядку денному Мюнхенської конференції з безпеки наступного тижня", - йдеться в матеріалі.



Відомо, що до зустрічі приєднається головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

Найближчого понеділка Хойсген представить всю програму конференції з безпеки, в якій візьмуть участь високопоставлені представники з усього світу.

Разом з тим голови Мюнхенської конференції згадав про збиття пасажирського літака MH17 у липні 2014 року над сходом України.



"Не дивно, що кремль також був причетний до цього жахливого акту", - додав він.

Нагадаємо, днями, група слідчих встановила, що путін особисто ухвалив рішення про передачу бойовикам ЗРК "БУК", яким збили пасажирський літак МН17.