Учасники "Рамштайну" обговорили підготовку навчань українських пілотів на F-16

14-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулася у вівторок у віртуальному режимі за участю близько 50 країн.

Підготовка практичних тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 була однією з головних тем 14-го засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це заявив за підсумками зустрічі у вівторок міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін, повідомив "Укрінформ".

"Ми заслухали співголів коаліції із тренування на літаках F-16, представників Данії і Нідерландів. Вони продовжують розвивати комплексний план навчання, щоби допомогти дуже охочим українським пілотам навчитися керувати літаками четвертого покоління", – сказав Остін.

Також під час зустрічі йшлося про забезпечення України додатковими потужностями протиповітряної оборони та боєприпасами.

"Я попросив наших друзів надалі ретельно перевірити, що вони мають у своїх запасах озброєнь", – заявив глава Пентагону.

Учасники "Рамштайну-14" обговорили нарощування виробництва боєприпасів для України в межах ініціативи Європейського Союзу, а також на рівні двосторонніх домовленостей.

"Такі ініціативи чітко демонструють, що члени цієї Контактної групи продовжують задовольняти нагальні потреби України. І водночас працюють над тим, щоб Україна отримала те, що їй потрібно у довгостроковій перспективі", – заявив Остін.