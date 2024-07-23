Участь росії у Саміті миру обговорюється, але без путінських умов – Боррель

"Так, зрозуміло, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками Ради міністрів Євросоюзу заявив, що участь росії у другому Саміті миру можлива, але не на умовах російського диктатора владіміра путіна.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я переконаний в тому, що Президент Зеленський буде продовжувати наступ у цих перемовинах, щоб мати наступну конференцію за присутності росії. Це реально, безумовно. Ми вже сказали те, що було сказано, - наступний крок вимагає залучення росії. Але як треба сприймати те, що президент путін сказав під час візиту прем’єра Орбана до москви? Подивіться - це ті передумови, які висуває путін. Так, зрозуміло, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа", – зазначив Боррель.

За його словами, під час спілкування з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою європейські урядовці обговорили наступні кроки після Саміту миру у Швейцарії. Політики погодилися, що має бути зроблено більше для залучення якомога ширшої присутності партнерів з усього світу.

"Саміт у Швейцарії мав добрий результат, але він має бути покращений. Близько 90 країн погодилися з підсумковою заявою цієї зустрічі, але ми маємо йти далі, щоб протидіяти російській пропаганді, роз’яснювати та пояснювати всім і кожному у світі , що саме відбувається. Що це росія здійснює атаку проти України. Щоб нагадати, що є агресор, і є сторона, яка піддається агресії. Що Україна обороняється, і ми допомагаємо Україні у самозахисті", – додав він.