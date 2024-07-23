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ПОЛІТИКА

Участь росії у Саміті миру обговорюється, але без путінських умов – Боррель

23 липня 2024, 08:45
Участь росії у Саміті миру обговорюється, але без путінських умов – Боррель
Фото: Українська правда
"Так, зрозуміло, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками Ради міністрів Євросоюзу заявив, що участь росії у другому Саміті миру можлива, але не на умовах російського диктатора владіміра путіна.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я переконаний в тому, що Президент Зеленський буде продовжувати наступ у цих перемовинах, щоб мати наступну конференцію за присутності росії. Це реально, безумовно. Ми вже сказали те, що було сказано, - наступний крок вимагає залучення росії. Але як треба сприймати те, що президент путін сказав під час візиту прем’єра Орбана до москви? Подивіться - це ті передумови, які висуває путін. Так, зрозуміло, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа", – зазначив Боррель.

За його словами, під час спілкування з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою європейські урядовці обговорили наступні кроки після Саміту миру у Швейцарії. Політики погодилися, що має бути зроблено більше для залучення якомога ширшої присутності партнерів з усього світу.

"Саміт у Швейцарії мав добрий результат, але він має бути покращений. Близько 90 країн погодилися з підсумковою заявою цієї зустрічі, але ми маємо йти далі, щоб протидіяти російській пропаганді, роз’яснювати та пояснювати всім і кожному у світі , що саме відбувається. Що це росія здійснює атаку проти України. Щоб нагадати, що є агресор, і є сторона, яка піддається агресії. Що Україна обороняється, і ми допомагаємо Україні у самозахисті", – додав він.

війнаВладімір ПутінЖозеп Боррельсаміт мируросія загроза

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