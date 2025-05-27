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ПОЛІТИКА

Участь Зеленського у саміті НАТО в Гаазі під питанням через позицію Трампа – NYT

27 травня 2025, 15:43
Участь Зеленського у саміті НАТО в Гаазі під питанням через позицію Трампа – NYT
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Залишається невідомим, чи запросять Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі в червні, однак, ймовірно, президент України буде присутній на форумі оборонної промисловості.

Очільник НАТО Марк Рютте прагне зробити щорічний саміт Альянсу, запланований на 24–25 червня в Нідерландах, коротким і спокійним, аби уникнути відкритої розбіжності щодо України, як це було два роки тому. Але саміт може виявитися складнішим через два чинники: участь експрезидента США Дональда Трампа, який виступає проти вступу України до НАТО, та саму присутність України, яка наполягає на членстві в Альянсі.

Про це пише The New York Times.

США поступово відходять від ролі головного гаранта безпеки Європи. Адміністрація Трампа попередила європейських союзників про значні зміни в американських військових ротаціях, хоча офіційно запевняє у відданості НАТО.

Водночас Трамп згортує підтримку України, відмовився від перемовин про припинення війни та прагне нормалізувати відносини з росією. Його ставлення до президента України Володимира Зеленського лишається прохолодним, і навіть участь Зеленського в офіційній вечері відкриття саміту поки не підтверджена. Очікується, що цього року не буде засідання Ради Україна-НАТО, де Київ міг би виступати нарівні з союзниками.

Ключовою темою саміту стане нова мета оборонних витрат: Рютте пропонує підвищити поріг із нинішніх 2% ВВП до 5%, з яких 3,5% — на "жорстку оборону", і ще 1,5% — на суміжні потреби (наприклад, інфраструктура для переміщення військ). 23 із 32 країн НАТО вже досягають чинного рівня, але для заміни ролі США в Європі ЄС може знадобитися до $1 трлн інвестицій у сферу оборони.

Участь України на саміті залишається під питанням. Зеленський, за словами американського посла в НАТО, прибуде до Гааги, але формат його участі ще обговорюється. Очікується, що він може бути присутнім на окремому форумі оборонної промисловості.

На тлі відмови США чітко підтримати вступ України до НАТО та прагнення Трампа налагодити торгівлю з росією після завершення війни, союзники ЄС намагаються самотужки гарантувати безпеку на континенті. Але як зазначають експерти, підтримка України і водночас досягнення нових цілей НАТО вимагатимуть болісних компромісів і переосмислення ролі Заходу в європейській безпеці.

Нагадаємо, що підсумкове комюніке саміту країн НАТО, яке пройде в червні в Гаазі, планують помітно скоротити. До того ж у ньому, ймовірно, взагалі не згадають Україну.

війнаДональд Трампсаміт НАТОВолодимир Зеленський

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