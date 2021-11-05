Учні розповіли про стрілянину у школі в Казані: "Директор кричав закривати двері"

Одна з дівчат розповіла, що була в їдальні на першому поверсі, коли почула вибухи. Після цього учням сказали покинути територію школи

Російське видання "Медиазона" поспілкувалося з декількома учнями зі школи в Казані, де зранку 11 травня сталася стрілянина. Ось що вони розповіли.

Учень восьмого класу Сергій розповів "Медиазоне" про те, що відразу всі почали метушитися, повідомляє "Громадське".

"Директор почав кричати "Закриваємо двері!" Ми закрили двері, через дві хвилини нам сказали, типу у нас в школі ці чорти... Ми через 10-15 хвилин вийшли приблизно", - сказав школяр.

Він розповів, що хотів тікати через вікно, але вчитель не дозволив. Потім до класу прийшли правоохоронці й вивели їх.

Журналістка "Медиазоны" також поспілкувалася з сестрами, які навчаються у п'ятому класі, та першокласником. Так, одна з дівчат розповіла, що була в їдальні на першому поверсі, коли почула вибухи. Після цього учням сказали покинути територію школи.

За словами першокласника, його клас евакуювали з другого поверху будівлі.

Коли ми були в класі, спочатку був грюкіт. Нас було 25 і вчителька. Директор по радіо сказав, закрити двері.

Журналістка "Медиазоны" також поспілкувалася з сестрами, які навчаються у п'ятому класі, та першокласником. Так, одна з дівчат розповіла, що була в їдальні на першому поверсі, коли почула вибухи. Після цього учням сказали покинути територію школи. За словами першокласника, його клас евакуювали з другого поверху будівлі. "Коли ми були в класі, спочатку був грюкіт. Нас було 25 і вчителька. Директор по радіо сказав, закрити двері... Потім ми подумали, що все вже закінчилося, грюкоту не було, ніхто не кричить... Відкриваємо клас - там усе скло розбите, з-за кутка до нас вибігає з пістолетом", - розповіла інша п'ятикласниця. За її словами, двері до класу встигли зачинити. Нападник нібито представився поліцейським, але почав тікати, коли у коридор прийшли спецпризначенці. "Він біг і стріляв, нам у двері потрапила куля", - сказала дівчина. Вона додала, що потім до класу прийшли справжні поліцейські й вивели всіх із кабінету.

Що сталося?

Зранку 11 травня в одній зі шкіл в російському місті Казань сталася стрілянина. Спершу журналісти повідомляли про двох нападників, однак згодом МВС Республіки Татарстан заперечило це. Там зазначили, що нападник був один і його затримали.

За даними російських ЗМІ, загинули 11 людей та понад 30 постраждали, зокрема двоє школярів загинули, коли вистрибнули з вікна. Пресслужба президента Татарстану офіційно повідомляє про 8 загиблих (сім дітей і один дорослий) та 20 постраждалих.

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу щодо масового вбивства внаслідок стрілянини.

Президент РФ Володимир Путін висловив співчуття родинам загиблих та доручив очільнику Росгвардії опрацювати нову постанову про види зброї, яка дозволена для цивільного обігу.

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