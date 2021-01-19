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Учні старших класів після локдауну зможуть повернутися до змішаної форми навчання - МОН

В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими
Учні 9-х та 11-х класів зможуть повернутися до змішаної форми навчання після завершення локдауну 24 січня, якщо епідеміологічна ситуація в регіоні буде сприятлива.
Учні старших класів після локдауну зможуть повернутися до змішаної форми навчання - МОН Фото: з вільних джерел

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, пише "Громадське".

Саме учні 9 та 11 класів готуються до Державної підсумкової атестації та Зовнішнього незалежного оцінювання, результати якого необхідні під час вступу до вишу. За словами Шкарлета, він чує перестороги вчителів і батьків «із приводу відсутності очного спілкування з учнями» та дистанційної підготовки до іспитів. Тому й вирішили, що учні випускних класів мають повернутися до змішаної форми навчання.

"В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, порушуватиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти",- зазначив міністр.

Змішане навчання передбачає, що одна група учнів буде ходити на навчання до школи, а інша - навчатиметься дистанційно. Згодом групи міняються - й ті, хто ходив до школи, переходить на дистанційне навчання.

Раніше Шкарлет заявляв, що після локдауну учні молодших класів зможуть повернутися до повноформатного навчання у школі. Зазначимо, що під час посилених обмежень відвідувати заклади освіти (крім дошкільної освіти та спеціальних закладів) не можна

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19 01 2021 12:08
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