Удар безпілотників по кремлю: Небезпечна міжнародна ситуація щойно стала ще більш нестабільною – The Telegraph

Швидше за все, москва використає інцидент з безпілотниками для виправдання подальших жорстоких і злочинних нападів на Україну.

Вибухи над кремлем ніколи не віщують миру і стабільності як всередині росії, так і за її межами. І хоча залишається незрозумілим, хто здійснив атаку безпілотників, яку влада в москві оголосила нічим іншим, як замахом на життя владіміра путіна, вже цілком очевидно, що і без того небезпечна міжнародна ситуація щойно стала ще більш нестабільною.

Про це повідомляє The Telegraph.

"росія навіть звинуватила США у причетності до цього замаху, що Держдепартамент у Вашингтоні відкинув як "безглузду заяву". Однак це не приховує того факту, що з часів холодної війни відносини між двома ядерними державами не були настільки ворожими і підозрілими", - повідомляє видання.

Видання переконане, що, вочевидь, все на цьому не закінчиться. Швидше за все, москва використає інцидент з безпілотниками для виправдання подальших жорстоких і злочинних нападів на Україну, а також для посилення репресій і мобілізації вдома. російські удари постійно завдають страждань цивільному населенню України. Тому цілком доречно, що президент Володимир Зеленський приїхав у Гаагу, де знаходиться Міжнародний кримінальний суд, який може розглядати воєнні злочини. Український лідер сподівається, що одного дня він побачить на лаві підсудних путіна.

"Все це ще більше підвищує ставки для довгоочікуваного контрнаступу Києва, який може розпочатися будь-якої миті", - пише видання.

The Telegraph зауважує, що Велика Британія може пишатися своїм значним внеском у допомогу Україні у підготовці до майбутніх вирішальних операцій. На кожному етапі, навіть в моменти, коли європейські союзники вагалися, Лондон відповідав на заклик Києва про матеріальну допомогу і підтримку. В результаті Україна тепер краще підготовлена до проведення операцій об’єднаних сил, що може бути дуже корисним на полі бою.

"Але наша участь, яка повинна продовжуватися, означає, що ми не можемо ігнорувати наслідки бойових дій. Майбутнє України як вільної держави може залежати від наступних кількох тижнів. Тим часом, атака безпілотника, немислима лише два роки тому, проливає світло на нестабільну росію на чолі з людиною, чия параноя й ізоляція можуть лише поглибитися, і чиє становище буде ставати все більш хитким", - йдеться в статті.

Отже, настав дуже небезпечний момент. Недостатньо того, що Британія складає плани виключно для успіху України. "Ми також повинні планувати наслідки можливої російської поразки. Адже це також може спричинити шокові хвилі по всій Європі", - пише The Telegraph.