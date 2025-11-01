Удар по дамбі Бєлгородського водосховища ускладнив форсування річок російськими військами – ISW

Також це істотно ускладнило форсування цих водойм російськими військами на Харківщині.

Удари ЗСУ по дамбі Бєлгородського водосховища підвищили рівень води в річках Вовча та Сіверський Донець, що стримує наступ російських військ у Харківській області.

Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

російські війська продовжують наступальні операції на півночі Сумської та Харківської областей, але значного просування не зафіксовано. ЗСУ утримують позиції або нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.

На Лиманському напрямку російські підрозділи застосовують спеціальні тактики для протидії українським безпілотникам, зокрема тепловізійні плащі та намети, а також важкі безпілотники типу «Кощій». Геолокаційні відео підтверджують удари РФ по українських операторах дронів у районі Костянтинівки.

Джерела в рф стверджують про локальні просування на південному сході Харківської області, однак ця інформація поки не підтверджена незалежними даними.

У Запорізькій та Херсонській областях російські війська також ведуть наступальні дії, але просування не відбулося.

За оцінкою ISW, операція ЗСУ по дамбі Бєлгородського водосховища стала стратегічним чинником, який ускладнив форсування ключових річок та затримав російські підрозділи на харківському напрямку.