Удар по Миколаєву та обстріли підприємств на Донеччині: ситуація в регіонах зранку 14 липня

Є поранені та загиблі цивільні

У більшості регіонів ніч проти 14 липня минула спокійно, російські війська продовжували обстрілювати низку областей.

Про це йдеться у ранковому зведенні обласних адміністрацій.

Дніпропетровщина: окупанти знову обстріляли Криворізький район. Ударили по Зеленодольську та селу Велика Костромка (Зеленодольська громада). У селі без постраждалих, інші наслідки уточнюються.

Харківщина: ввечері 13 липня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову - пошкодили об‘єкт критичної інфраструктури в Немишлянському районі. У поліції повідомляли про часткове руйнування депо метрополітену.

Уночі ракета влучила в меблевий цех в Основ'янському районі, сталася пожежа. Частково зруйнована триповерхова будівля, пошкоджено три вантажні автівки та об'єкт критичної інфраструктури.

По області обстрілювали Золочів Богодухівського району, горіли приватні будинки. У Дергачівській громаді від обстрілів були пожежі в будинках, господарчих спорудах.

Унаслідок вчорашнього обстрілу по Ізюмському району на території лікарні горів дах. За добу через обстріли госпіталізували двох поранених у Чугуївському районі.

Луганщина: на Бахмутському напрямку, де тримають оборону захисники Луганщини, - два артобстріли, 4 мінометних та 1 з РСЗВ. Під Верхньокам'янським триває бій.

В ОВА кажуть, що окупаційна влада області ухвалила постанову, за якою до тимчасових робіт на захоплених територіях допускаються літні люди. А також ухвалили розпорядження про створення низки медзакладів.

Донеччина: трьох ракетних ударів завдали по Костянтинівці та по два - у Нью-Йорку та Краматорську. Також обстріляли Слов'янськ та Авдіївку: пошкодили промислові об'єкти "Зевс Кераміка" і Авдіївський коксохімічний завод.

Вночі та зранку були удари по Краматорську. Кількість постраждалих чи загиблих уточнюється. Загалом в області за добу загинули троє цивільних, ще п'ятеро - зазнали поранень.

Миколаївщина: зранку Миколаїв зазнав масованого удару. Попередньо, по місту випустили 9 ракет. Пошкоджено два навчальні заклади, об'єкт транспортної інфраструктури, готель та ТЦ. Одна людина поранена.

Вночі обстрілювали місто Баштанка: є зруйновані житлові будинки, одна людина загинула. Вночі й зранку обстрілювали Широківську громаду. Влучання переважно за межами населених пунктів, внаслідок чого горіли поля з зерновими, пошкоджена водонапірна вежа, її вже полагодили. Тривають обстріли сіл по лінії зіткнення у Березнегуватській громаді.

Херсонщина: в ОВА заявляють, що з кожним днем від вибухів та обстрілів страждають усе більше цивільних, на мінах підривається худоба, знищується раніше вціліла інфраструктура, горять поля з пшеницею.

Жителі громад, які межують із Дніпропетровською та Миколаївською областями, фіксують збільшення техніки та кількості військових рф.

У Херсоні окупанти почали демонтаж пам’ятника Героям Небесної сотні, також триває знищення монументів героям війни на Донбасі.