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ПОЛІТИКА

Удар Storm Shadow по Курській області вразив російських і північнокорейських військових

23 листопада 2024, 18:36
Удар Storm Shadow по Курській області вразив російських і північнокорейських військових
Також зазначається, що внаслідок ракетного удару загинули 500 солдатів КНДР.

В результаті удару ракетами Storm Shadow по Курській області загинули 500 північнокорейських солдатів. Також могли загинути 18 російських військових.

Про це повідомляє Global Defense Corp.

Аналітики цитують Telegram-канал "Досьє Шпіона", який повідомив, що під час удару ракети Storm Shadow уразили санаторій Управління у справах російського диктатора у Мар'їно Курської області.

За інформацію Telegram-каналу, загинули 18 російських військовослужбовців та 33 поранені. Серед загиблих, зокрема, багато російських офіцерів Південного та Східного військових округів.

Повідомляється про загибель першого заступника командувача Ленінградського військового округу, генерал-лейтенанта Валерія Солодчука. У 2014 році він командував 1-м армійським корпусом так званої "ДНР" під час вторгнення рф в Україну.

Також зазначається, що внаслідок ракетного удару загинули 500 солдатів КНДР. За даними Global Defense Corp, було поранено трьох північнокорейських військових - двох офіцерів-чоловіків та жінку. Спочатку її називали медиком. Джерела видання зазначають, що вона могла бути перекладачем.

Крім того, відомо, що ще 13 російських саперів, у тому числі заступник начальника штабу 88-ї механізованої бригади, отримали поранення під час знешкодження нерозірваних боєприпасів на місці ракетного удару.

"Присутність такого високопоставленого персоналу під час зачистки після удару може свідчити про те, що жертвами є не тільки офіцери та один генерал", - припускає Global Defense Corp.

війнавійськовіStorm Shadow

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