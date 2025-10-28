Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ударом по складу "Оптіма-фарм" 25 жовтня у Києві росіяни знищили 20% місячного запасу ліків країни

28 жовтня 2025, 16:09
Ударом по складу
За оцінками компанії, знищено продукції на 100 мільйонів доларів.
Унаслідок російської атаки 25 жовтня у Києві було повністю знищено центральний склад фармдистриб’ютора "Оптіма-фарм".
 
Про це передає "Економічна правда" з посиланням на інформацію від компанії. 
 
Це один із двох найбільших гравців українського ринку дистрибуції, який разом із компанією "БаДМ" контролює близько 85% постачання ліків у країні. 
 
За оцінками компанії, знищено продукції на 100 млн доларів — приблизно 20% місячного запасу медикаментів усієї України.
 
Атака призвела до руйнування складу, офісу, обладнання та баз даних, які містили інформацію про постачання й логістику. Після удару "Оптіма-фарм" тимчасово призупинила доставку ліків до Києва та області, але планує відновити постачання протягом тижня. Частково потреби столиці покривають регіональні склади компанії.
 
Фахівці прогнозують тимчасові перебої у постачанні ліків, зокрема в центральному регіоні та прифронтових зонах. 
 
Водночас дефіциту на ринку не очікується — великі залишки продукції та потужності "БаДМ" допоможуть стабілізувати ситуацію протягом кількох тижнів.
 
Збитки у 100 млн доларів стали одними з найбільших для українського бізнесу від початку війни. 
 
Невідомо, чи був склад застрахований: у попередніх випадках страхові компанії відмовляли у відшкодуванні, посилаючись на воєнні ризики. 
 
Також на "Оптіма-фарм" тисне штраф Антимонопольного комітету у розмірі 2,4 млрд грн за узгодження цін із конкурентом — якщо його не скасують, це може створити фінансові труднощі.
 
Втім, компанія має достатні резерви: лише за 2024 рік її чистий прибуток становив понад 3,6 млрд грн. Тож експерти вважають, що ринок упорається з наслідками атаки без довгострокового дефіциту.

 

