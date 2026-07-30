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Удари дронів втретє за місяць зупинили експорт казахстанської нафти через термінал у Новоросійську

30 липня 2026, 21:10
Удари дронів втретє за місяць зупинили експорт казахстанської нафти через термінал у Новоросійську
Фото з вільних джерел
Через КТК проходить 80% казахстанського нафтового експорту.

Головний термінал експорту нафти Казахстану в Чорному морі знову закрився 30 липня. Завантаження танкерів призупинилося після ураження двох суден на терміналі та поблизу нього в порту Новоросійськ.

Про це повідомляє Reuters.

Каспійський трубопровідний консорціум зробив цю заяву лише через два дні після відновлення роботи, що послідувало за тижневою зупинкою. Через КТК проходить 80% казахстанського нафтового експорту, а попередні призупинення вже змушували країну тимчасово скорочувати видобуток через відсутність альтернативних маршрутів.

Танкер Nissos Sifnos під прапором Маршаллових островів загорівся під час завантаження на терміналі. Також атаковано Marathi під прапором острова Мен. Міністерство енергетики Казахстану підтвердило удари, але не звинуватило Україну. Сили безпілотних систем ЗСУ заявили, що вночі вразили чотири російські танкери в Чорному та Азовському морях, не уточнивши місця. Щонайменше п'ять танкерів, які раніше прямували до терміналу КТК, змінили курс на Туреччину, Іспанію або отримали статус "для замовлення".

Трубопровід КТК довжиною 1510 км є одним з найдовших у світі. Найбільшими акціонерами консорціуму є російська "Транснефть", казахстанський "КазМунайГаз" та американська Chevron.

Нагадаємо, 21 липня Казахстан був змушений припинити транспортування сирої нафти до свого головного експортного терміналу. Причини - у його розташуванні та танкерах.

КазахстанНПЗудари по рф

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