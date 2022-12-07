Удари можуть дістати до Сибіру. Після атак на аеродроми рф немає безпечних зон – FT

Ударами російських стратегічних аеродромів Україна продемонструвала, що може вражати далекі цілі без західної зброї. Ця операція також показала, що у росії не залишилося безпечних зон.

Про це повідомляє Financial Times.

Представники українського Міністерства оборони та аналітики заявили, що удари по аеродромах є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати російське військове планування.

"Атаки повторюються. У нас немає обмежень щодо дальності, і незабаром ми зможемо вразити всі цілі на території росії, у тому числі в Сибіру", – сказав на умовах анонімності радник уряду України з питань оборони.

Видання зазначає, що Україна публічно не взяла на себе відповідальність за удари і багато деталей залишаються секретними, що також є характерним для інших операцій Києва, зокрема атаки на базу рф у Севастополі. Але що відрізняє останні удари України від інших, то це їхня дальність і те, що вони пробили російську систему ППО, вразивши стратегічні військові бази, які раніше вважалися невразливими.

Аналітики вважають, що одним із довгострокових результатів атак може стати розосередження росією своїх літаків усередині країни, що допоможе захистити їх від нових атак, але ускладнить операції за їхньою участю.

"Ці атаки... безумовно, зроблять росіян менш впевненими... Їм доведеться подумати про те, як розподіляти військове майно та забезпечувати його безпеку", – сказав представник західного міністерства оборони, додавши, що "росіяни сумніватимуться у своїй здатності захищати свої стратегічні об'єкти країни".