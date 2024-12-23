Удари по гуманітарній зоні в Газі забрали життя десятків цивільних, серед них діти

Сектор Гази, 29 липня 2014 року. Ізраїль здійснив ракетні удари по місту Газа. Військова операція Ізраїлю проти руху ХАМАС розпочалася 8 липня. Її причиною стали обстріли, які здійснювали бойовики ХАМАС. Фото: АFР

Ізраїль стверджує, що новий наступ на півночі спрямований на запобігання перегрупуванню бойовиків Хамас у цьому районі.

Органи охорони здоров'я в Газі заявили сьогодні, що за попередні 24 години на палестинській території було вбито 58 осіб, в тому числі в результаті удару по наметовому містечку в Аль-Мавасі, оголошеній Ізраїлем гуманітарній зоні, загинуло вісім осіб. Серед загиблих в Аль-Мавасі було двоє дітей.

В лікарні повідомили, що зафіксували ще шість смертей в результаті нападу на людей, які супроводжували колону з гуманітарною допомогою, а також дві смерті в результаті нападу на транспортний засіб в Аль-Мавасі.

Про це пише The Guardian.

Ізраїльські військові стверджують, що завдають ударів лише по бойовиках, звинувачуючи їх у тому, що вони переховуються серед цивільного населення.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Гази, в результаті наступу Ізраїлю в Газі загинуло понад 45200 палестинців, більша частина з яких — жінки й діти. Вважається, що ще тисячі людей поховані під завалами, а десятки тисяч отримали поранення.