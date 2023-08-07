Матеріали:
Теми:

Удари по мостах в Криму створюють умови для майбутніх рішучих контрнаступів ЗСУ – ISW

07 серпня 2023, 09:06
Удари по мостах в Криму створюють умови для майбутніх рішучих контрнаступів ЗСУ – ISW
Вчора ЗСУ завдали удару по двох ключових автодорожніх мостах, які з'єднують окупований Крим і Херсонську область.

Через це армії рф довелося перенаправити рух із коротких східних маршрутів на довші західні. 

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

В окупаційній адміністрації Херсонської області заявили, що ЗСУ випустили 12 ракет по Генічеському мосту, і що 9 із них збила російська ППО. Водночас в окупаційній адміністрації Криму сказали, що ЗСУ випустили дві ракети, одна з них пройшла через російську ППО і пошкодила дорожнє полотно мосту, пише ISW.

Там стверджують, що для ударів українські сили використовували крилаті ракети Storm Shadow, хоча ISW не отримував підтверджень того, що російські сили могли перехопити такі ракети.

Аналітики інститу вважають, що ступінь пошкодження мосту через Генічеську протоку, ймовірно, змусить російські сили перенаправити військові перевезення з Арабатської стрілки на більш довгі маршрути. Більшість із них, якщо не всі дороги між Кримом та Херсонською областю проходять дуже близько до ділянки траси М-17 між Ішунем та Армянськом. 

"Це серйозне вузьке місце …ймовірно, створить значні збої в логістиці та ймовірність затримок та пробок… Крім того, магістралі на північний захід від Криму, особливо маршрути вздовж основних та магістральних доріг на південь від Нової Каховки, знаходяться ближче до українських позицій у Херсонській області та часто в межах досяжності артилерійського вогню із західного берега річки", - йдеться в звіті.

Українські удари по мостах є частиною кампанії ЗСУ, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступів. Припускають, що ЗСУ методично намагаються відрізати російські війська на півдні України та порушити їхню логістику так, як це було під час Херсонського контрнаступу. Тоді російську оборону на західному (правому) березі Херсонської області було зруйновано за лічені дні після українських ударів по російській логістиці. Ймовірно, ситуація може повторитися, вващають в інституті. 

Також є припущення, що удари ЗСУ по східних контрольно-пропускних пунктах, можливо, призупинять перекидання російського особового складу, техніки і обладнання з окупованого Криму в західну частину Запорізької області та в район між Запоріжжям та Донецькою областю на невизначений термін.

ЗСУ, також розширюють свої зусилля, щоб націлитись на російські військово-морські об'єкти, які беруть участь у російській логістиці у Чорному морі, вважають у ISW.

Раніше в ISW пояснили мету ударів по російських суднах.
КримISWЗСУ

Останні матеріали

Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 09:34
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється