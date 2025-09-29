Удари України по нафтогазових об’єктах завдали росії збитків на $100 млрд – The Sun

Точні удари по об'єктах нафтової та газової промисловості спрямовані на дестабілізацію військової машини російського диктатора владіміра путіна.

Україна завдає серйозного удару по російській економіці, атакуючи об'єкти нафтогазової промисловості. У рамках ретельно спланованої кампанії українці завдали росії збитків на близько 100 мільярдів доларів.

Про це пише The Sun.

Експерт з військової розвідки Філіп Інгрем заявив у розмові з журналістами, що українська винахідливість завдає удару по "серцю" економіки рф. За його словами, точні удари по об'єктах нафтової та газової промисловості спрямовані на дестабілізацію військової машини російського диктатора владіміра путіна.

"Дрони дальнього радіусу дії, що пролітають 1000 км і більше, перетворюють велику нафтогазову імперію росії на ланцюг пекельних полум'їн", - сказав експерт.

Інгрем визнав, що хоча цей план є сміливою авантюрою, це геніальний хід, спрямований на те, щоб "донести реальність війни до росіян". Проте наслідки для рф не обмежуються незручностями в повсякденному житті громадян.

Експерт поділився, що українські удари можуть викликати серйозний дефіцит палива. Він упевнений, що це може чинити величезний тиск на здатність кремля продовжувати війну проти України.

У виданні зазначили, що російський експорт енергоресурсів становив 40% від бюджету до повномасштабного вторгнення в Україну. Проте навіть з урахуванням західних санкцій експорт нафти і газу, як і раніше, становить 30% доходів росії.

"Україна, взявши на приціл російську нафту, здійснює прямий удар по логістичній артерії вторгнення. Мета полягає в тому, щоб скоротити фінансування війни. Удари по нафтопереробних заводах є прямим ударом по доходах кремля", - пояснив Інгрем.

Експерт вважає, що подібні операції були проведені не без допомоги від союзників України.

"Українська розвідка, ймовірно, за сприяння західних партнерів та інсайдерів на місці, визначила найважливіші та найуразливіші частини кожного об'єкта", - сказав Інгрем.

За словами експерта, головною метою українських операцій є ураження складних, дорогих і практично незамінних нафтопереробних установок. Він підкреслив, що такі установки найчастіше вимагають спеціальних західних технологій, які росії не так і легко отримати через санкції.

"Ремонт однієї з цих установок - справа не кількох тижнів. Це справа місяців, якщо не років", - розповів експерт.

Інгрем заявив, що навіть одна атака за допомогою дешевого дрона може завдати росії збитків на мільярди доларів і паралізувати об'єкт, який робить величезний внесок у військові зусилля москви. За його словами, це точне визначення асиметричної війни.

Експерт не виключає, що серйозні економічні проблеми можуть призвести до дестабілізації в російському суспільстві. Він заявив, що найбільший страх путіна - це повстання російського народу.

"Послання України зрозуміле і чутне в москві: "Ми можемо вас зачепити, ця війна коштуватиме дорого вашій економіці і вашому народу", - підкреслив Інгрем.

Нагадаємо, в ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, вразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу. Цей НПЗ розташований у Краснодарському краї і в основному виробляє бензини, дизель і авіагас.