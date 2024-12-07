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УДомініканській Республіці у вантажі з бананами виявили рекордні 9,5 тонн кокаїну – Reuters

07 грудня 2024, 15:35
УДомініканській Республіці у вантажі з бананами виявили рекордні 9,5 тонн кокаїну – Reuters
Фото: Укрінформ
Влада виявила 320 мішків з приблизно 9 528 кілограмами кокаїну.
У Домініканській Республіці у вантажі бананів, який прибув до порту столиці Санто-Домінго, виявили близько 9,5 метричних тонн кокаїну.
 
Про це пише Reuters.
 
Керівник комунікацій Національного управління з контролю за наркотиками Карлос Денверс повідомив, що влада виявила 320 мішків з приблизно 9 528 кілограмами кокаїну. Вартість заборонених речовин становить приблизно 250 мільйонів доларів США.
 
"Попереднє розслідування показало, що контейнер із бананами прибув із Гватемали. Багато невідомих осіб намагалися перевантажити наркотики в інший контейнер, який мав бути відправлений на судні до Бельгії", – каже Денверс.
 
Він додав, що це було найбільше вилучення в країні з 2006 року, коли вилучені наркотики в порту Кауседо в Санто-Домінґо становили 2 580 кілограмів. У цьому ж порту відбулася остання конфіскація кокаїну.
кокаїнвійна в Україніросія окупанти

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