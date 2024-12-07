УДомініканській Республіці у вантажі з бананами виявили рекордні 9,5 тонн кокаїну – Reuters

Влада виявила 320 мішків з приблизно 9 528 кілограмами кокаїну.

У Домініканській Республіці у вантажі бананів, який прибув до порту столиці Санто-Домінго, виявили близько 9,5 метричних тонн кокаїну.

Керівник комунікацій Національного управління з контролю за наркотиками Карлос Денверс повідомив, що влада виявила 320 мішків з приблизно 9 528 кілограмами кокаїну. Вартість заборонених речовин становить приблизно 250 мільйонів доларів США.

"Попереднє розслідування показало, що контейнер із бананами прибув із Гватемали. Багато невідомих осіб намагалися перевантажити наркотики в інший контейнер, який мав бути відправлений на судні до Бельгії", – каже Денверс.

Він додав, що це було найбільше вилучення в країні з 2006 року, коли вилучені наркотики в порту Кауседо в Санто-Домінґо становили 2 580 кілограмів. У цьому ж порту відбулася остання конфіскація кокаїну.