Угода про надра: у США очікують ратифікації документу Верховною Радою вже найближчим часом

Неназваний представник адміністрації Дональда Трампа розповів виданню, що Рада протягом тижня може ратифікувати документ.

У США розраховують, що Верховна Рада вже найближчими днями може схвалити угоду про надра.

Про це повідомляє Sky News.

Неназваний представник адміністрації Дональда Трампа розповів виданню, що Рада протягом тижня може ратифікувати документ.

Він уточнив, що в рамках угоди між Україною і США було підписано відразу три документи. За його словами, 50% відрахувань надходитимуть від нових проєктів із видобутку всіх українських природних ресурсів, а не тільки рідкоземельних металів.

Варто зауважити, що для того, щоб угода про надра набула чинності, її має ратифікувати Рада, оскільки це міжнародний договір.

Нардеп Ярослав Железняк уже допускав, що ратифікація угоди може відбутися на засіданні парламенту 13-15 травня. Після цього запрацює інвестиційний фонд.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня Україна і США підписали угоду про корисні копалини. Це підтвердила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Під час укладання угоди про корисні копалини Україна та США підписали одразу три документи.

Як повідомляє видання, коли віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко прибула до Вашингтона на підписання угоди, виникли деякі затримки.

Україна нібито "ухилилися від підписання основного економічного пакту та двох технічних угод" відразу.

Проте американський чиновник підтвердив Politico, що сторони підписали всі три угоди після того, як Україна попросила внести деякі зміни в останню хвилину.

Президент Володимир Зеленський назвав підписану зі США угоду про корисні копалини "рівноправною", яка дає можливість для "вагомих" інвестицій, а також модернізації виробництв та юридичних практик у нашій країні. Він заявив, що документ направлять на ратифікацію у парламент, а Україна зацікавлена у відсутності затягувань з угодою.

"В угоді немає боргу і створюється Фонд — Фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть у партнерстві і українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті", — підкреслив президент.