Угода у 66 мільярдів доларів між Nvidia та розробником процесорів Arm зірвалась

Антимонопольні регулятори у США, Великобританії та ЄС висловили серйозні занепокоєння щодо впливу поглинання Arm на конкуренцію у світовій напівпровідникової промисловості

Групі SoftBank не вдалося продати техкомпанії Nvidia свого розробника процесорів Arm за 66 млрд доларів через тиск регуляторів.

Про це повідомляє Financial Times, зазначає Економічна правда.

Антимонопольні регулятори у США, Великобританії та ЄС висловили серйозні занепокоєння щодо впливу поглинання Arm на конкуренцію у світовій напівпровідникової промисловості.

Крім того, великі технологічні компанії, які покладаються на проєкти Arm для своїх власних чіпів, стверджували, що Nvidia отримає несправедливу перевагу в результаті купівлі компанії.

Початкова вартість угоди становила 40 млрд доларів, і вже тоді була найбільшою у галузі за всю історію. Проте згодом вона зросла до 66 млрд доларів через зростання акцій Nvidia.

Зазначається, що угода передала б американській Nvidia контроль над компанією, яка розробляє технології в основі більшості мобільних пристроїв у світі. Зокрема, дизайном чипів Arm користуються такі техгіганти як Qualcomm і Microsoft.

SoftBank отримає до 1,25 млрд доларів як сплату за зірвану угоду та готується до виходу Arm на IPO (первинне публічне розміщення акцій) до кінця року.

Відкритим залишається питання того, де саме компанія стане публічною. Британія вважає Arm стратегічним активом, тож хоче бачити її на Лондонській біржі. Натомість у компанії надають перевагу американським біржам, які дають вищу оцінку технологічним акція.

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