Угода у 66 мільярдів доларів між Nvidia та розробником процесорів Arm зірвалась
Про це повідомляє Financial Times, зазначає Економічна правда.
Антимонопольні регулятори у США, Великобританії та ЄС висловили серйозні занепокоєння щодо впливу поглинання Arm на конкуренцію у світовій напівпровідникової промисловості.
Крім того, великі технологічні компанії, які покладаються на проєкти Arm для своїх власних чіпів, стверджували, що Nvidia отримає несправедливу перевагу в результаті купівлі компанії.
Початкова вартість угоди становила 40 млрд доларів, і вже тоді була найбільшою у галузі за всю історію. Проте згодом вона зросла до 66 млрд доларів через зростання акцій Nvidia.
Зазначається, що угода передала б американській Nvidia контроль над компанією, яка розробляє технології в основі більшості мобільних пристроїв у світі. Зокрема, дизайном чипів Arm користуються такі техгіганти як Qualcomm і Microsoft.
SoftBank отримає до 1,25 млрд доларів як сплату за зірвану угоду та готується до виходу Arm на IPO (первинне публічне розміщення акцій) до кінця року.
Відкритим залишається питання того, де саме компанія стане публічною. Британія вважає Arm стратегічним активом, тож хоче бачити її на Лондонській біржі. Натомість у компанії надають перевагу американським біржам, які дають вищу оцінку технологічним акція.
Нагадаємо, що шведська "Embracer Group AB" придбала українську компанію з розробки комп'ютерних ігор "4A Games"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Австралія виділить $700 мільйонів для порятунку Великого Бар'єрного рифу
- ФОТО СБУ заблокувала на Луганщині схему виведення грошей на окуповані території
- ФОТО Ринок криптовалют "впав", Bitcoin – найдешевший за пів року
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам