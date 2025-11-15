Угорщина дасть свою частку з фонду миру армії Лівану, а не ЗСУ

За словами міністра закордонних справ Угорщини, інтереси нацбезпеки країни пов’язані з підтримкою миру на Близькому Сході.

Угорщина направить свою частку з "Європейського фонду миру" у розмірі 1,5 млн євро на допомогу армії Лівану, а не на користь Збройним силам України.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Глава МЗС Угорщини написав, що він сказав міністру закордонних справ Лівана Юссефу Раггі наступне:

"Національним інтересом безпеки Угорщини є мир на Близькому Сході, і що стабільність Лівану є ключем до цього. Ми не використовуватимемо нашу частку Європейського фонду миру для озброєння України. Натомість ми перенаправляємо 1,5 мільйона євро на підтримку збройних сил Лівану", повідомив Сійярто у підписі до фото з Раггі.

Слід зазначити, що про аналогічне рішення угорський міністр вже повідомляв також у лютому цього року. Тоді анонсувалося, що Будапешт підтримає ліванську армію 991 500 євро, "замість того, щоб відправляти зброю в Україну".