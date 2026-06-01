Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина хоче внести зміни до Конституції, щоб усунути від влади президента країни

01 червня 2026, 12:34
Угорщина хоче внести зміни до Конституції, щоб усунути від влади президента країни
Фото: Getty Images
Офіційний термін повноважень Тамаша Шуйока триває до 2029 року.
Угорщина планує внести зміни до Конституції, щоб усунути від влади президента країни.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Видання зазначає, що прем’єр-міністр Петер Мадяр просуває план ліквідації режиму колишнього очільника уряду Віктора Орбана. Мадяр заявив, що зустрінеться зі своїми законодавцями щодо наступних кроків для усунення з посади Тамаша Шуйока – одного з ключових союзників Орбана. Новий лідер Угорщини звинуватив чинного президента у тому, що допомагав режиму Орбана за 16 років при владі вибудувати авторитарну систему в самому серці Євросоюзу.  За словами Мадяра, після відставки Шуйока посаді президента вдасться повернути престиж.
 
"Тамаш Шуйок зрадив республіку", – сказав Мадяр журналістам у понеділок після зустрічі з президентом. 
 
Шуйока закликали піти у відставку добровільно до 31 травня. Мадяр заявив, що Шуйок стояв осторонь, коли країна цього потребувала, зокрема, коли Орбан, надихаючись російськими репресіями, погрожував ув’язнити суддів, працівників громадянського суспільства та журналістів.
 
У відеозверненні пізно в неділю президент, який обійняв посаду на початку 2024 року на п'ятирічний термін, виключив можливість відставки. Він заявив про відданість місцевим та європейським конституційним нормам, які вимагають від нього залишитися на посаді.
 
Мадяр переконливо переміг на виборах 12 квітня, пообіцявши ліквідувати неліберальну систему Орбана. Під час кампанії він пообіцяв усунути прихильників Орбана, зокрема Шуйока, вищих суддів та прокурорів, а також керівників державного аудиторського управління, ЗМІ та регуляторів конкуренції, яких він звинувачував у нездатності захистити демократію у країні.

 

війна в Україніросія окупантиУгорщина

Останні матеріали

Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Політика
Барделла проти Меланшона. Кошмарний сценарій для Брюсселя на французьких виборах може стати реальністю – Politico
Переклад iPress – 01 червня 2026, 15:33
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723
Технології
Скільки балістичних ракет виробляє росія? Оцінка обсягів виробництва 9М723 "Іскандер-М" та Х-47М2 "Кинджал" – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 червня 2026, 12:52
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Політика
Зруйнувати російську економіку й воєнну логістику. стратегія України в кампанії далекобійних і середньодальних ударів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 червня 2026, 09:19
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 травня 2026, 13:58
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує
Cуспільство
Українські діти, стадіони Ла Ліги та соціальна місія. Як Betking Foundation реалізує "Королівську подорож" під час війни
29 травня 2026, 13:11
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Політика
Вірменія обирає між росією та Заходом. Вибори після втрати Нагірного Карабаху визначать курс країни – CEPA
Переклад iPress – 29 травня 2026, 12:09
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Політика
Ми спостерігаємо занепад США у реальному часі. Вашингтон дедалі частіше ігнорують і вороги, і союзники – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 травня 2026, 08:20
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Політика
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 28 травня 2026, 16:37
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється