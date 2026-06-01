Угорщина хоче внести зміни до Конституції, щоб усунути від влади президента країни

Угорщина планує внести зміни до Конституції, щоб усунути від влади президента країни.

Видання зазначає, що прем’єр-міністр Петер Мадяр просуває план ліквідації режиму колишнього очільника уряду Віктора Орбана. Мадяр заявив, що зустрінеться зі своїми законодавцями щодо наступних кроків для усунення з посади Тамаша Шуйока – одного з ключових союзників Орбана. Новий лідер Угорщини звинуватив чинного президента у тому, що допомагав режиму Орбана за 16 років при владі вибудувати авторитарну систему в самому серці Євросоюзу. За словами Мадяра, після відставки Шуйока посаді президента вдасться повернути престиж.

"Тамаш Шуйок зрадив республіку", – сказав Мадяр журналістам у понеділок після зустрічі з президентом.

Шуйока закликали піти у відставку добровільно до 31 травня. Мадяр заявив, що Шуйок стояв осторонь, коли країна цього потребувала, зокрема, коли Орбан, надихаючись російськими репресіями, погрожував ув’язнити суддів, працівників громадянського суспільства та журналістів.

У відеозверненні пізно в неділю президент, який обійняв посаду на початку 2024 року на п'ятирічний термін, виключив можливість відставки. Він заявив про відданість місцевим та європейським конституційним нормам, які вимагають від нього залишитися на посаді.

Мадяр переконливо переміг на виборах 12 квітня, пообіцявши ліквідувати неліберальну систему Орбана. Під час кампанії він пообіцяв усунути прихильників Орбана, зокрема Шуйока, вищих суддів та прокурорів, а також керівників державного аудиторського управління, ЗМІ та регуляторів конкуренції, яких він звинувачував у нездатності захистити демократію у країні.