Угорщина і Польща заблокували бюджет ЄС і план порятунку економіки на 1,8 трлн євро

Спочатку планувалося, що кошти почнуть виділяти з середини 2021 року

Вето Варшави і Будапешта означає, що виділення коштів на відновлення економіки всіх країн ЄС після рецесії, викликаної пандемією COVID-19, швидше за все, буде відкладене

Угорщина і Польща в понеділок заблокували прийняття бюджету і фонду відновлення на 2021-2027 роки, оскільки він включав пункт, який ставить доступ до грошей в залежність до дотримання верховенства права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Посли урядів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі повинні були схвалити компроміс, досягнутий з Європейським парламентом щодо пакета в 1,8 трлн євро, але не змогли цього зробити через вето Варшави і Будапешта.

Головуюча в ЄС Німеччина заявила, що посли дійсно голосували щодо зв'язку між грошима ЄС і повагою до верховенства права, тому що це голосування вимагало тільки кваліфікованої більшості, і опозиція Варшави і Будапешта не могла зупинити його.

Але коли справа дійшла до голосування по самому бюджету в 1,1 трлн євро і плану відновлення після пандемії в 750 млрд євро, що вимагало одноголосної підтримки, "дві держави-члени ЄС висловили застереження".

Уряди в Будапешті та Варшаві виступають проти встановлення залежності між доступом до грошей ЄС і дотриманням верховенства права, оскільки вони знаходяться під офіційним процесом ЄС, що розслідує порушення ними принципів незалежності судів, засобів масової інформації та неурядових організацій.

Якщо цей зв'язок, введений лідерами ЄС у липні і посилений Європейським парламентом, збережеться, обидві країни ризикують втратити доступ до десятків мільярдів євро у фондах ЄС.

Оскільки без одностайної згоди на пакет в 1,8 трлн євро жодна країна ЄС не зможе отримати гроші, це дає Варшаві і Будапешту важіль для тиску на інші держави-члени.

Вето Варшави і Будапешта означає, що виділення коштів на відновлення економіки всіх країн ЄС після рецесії, викликаної пандемією COVID-19, швидше за все, буде відкладене. Спочатку планувалося, що кошти почнуть виділяти з середини 2021 року.

Нагадаємо, що у серпні 2020 року економіка єврозони увійшла в рецесію