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Угорщина і Словаччина близькі до укладення угоди з Азербайджаном про постачання газу – Bloomberg

31 жовтня 2024, 20:31
Угорщина і Словаччина близькі до укладення угоди з Азербайджаном про постачання газу – Bloomberg
Фото: УНН
Ці постачання фактично замінять існуючі, які Європа наразі отримує за транзитною угодою.
Компанії з Угорщини і Словаччини близькі до підписання контракту на постачання 12-14 мільярдів кубометрів газу на рік із Азербайджану.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Азербайджан при цьому використовуватиме ту ж трубопровідну мережу, яка зараз транспортує російський газ через Україну до Європейського Союзу. 
 
Ці постачання фактично замінять існуючі, які Європа наразі отримує за транзитною угодою. Контракт повинен включати так звану угоду типу своп між Азербайджаном і Росією, оскільки Азербайджан має недостатньо експортних потужностей для заміни існуючих постачань. 
 
Ця угода може допомогти утримати ціни після нещодавньої волатильності на ринку. Проте Європейська комісія раніше заявила, що енергетична безпека регіону не буде під загрозою після закінчення транзитної угоди. Як відомо, Словаччина й Австрія входять до числа європейських країн, які продовжують імпортувати російське паливо трубопроводом.
 
Відповідно до нової угоди азербайджанська державна енергетична компанія Socar постачатиме газ до Суджі на російсько-українському кордоні. Угорська MVM Zrt і словацька Slovensky Plynarensky Priemysl AS потім візьмуть на себе управління та поставлять його до Європи. Будь-яка комерційна угода вимагатиме політичної підтримки з боку української влади, щоб дозволити оператору газової мережі країни забронювати потужності.
 
Австрійська компанія OMV AG заявила, що диверсифікувала свої контракти на постачання і зможе забезпечити паливом своїх клієнтів навіть у разі припинення постачання газу з росії. 
 
Угода означатиме, що Україна продовжуватиме отримувати транзитні збори за використання своєї трубопровідної мережі, які останнім часом приносили країні близько 800 мільйонів доларів на рік. Для Азербайджану угода зміцнює енергетичні зв'язки із Європою. Каспійська держава вже постачає газ у вісім держав на континенті трубопроводом, що проходить через Туреччину.

 

Азербайджан

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