Угорщина і Словаччина близькі до укладення угоди з Азербайджаном про постачання газу – Bloomberg

Ці постачання фактично замінять існуючі, які Європа наразі отримує за транзитною угодою.

Компанії з Угорщини і Словаччини близькі до підписання контракту на постачання 12-14 мільярдів кубометрів газу на рік із Азербайджану.

Азербайджан при цьому використовуватиме ту ж трубопровідну мережу, яка зараз транспортує російський газ через Україну до Європейського Союзу.

Ці постачання фактично замінять існуючі, які Європа наразі отримує за транзитною угодою. Контракт повинен включати так звану угоду типу своп між Азербайджаном і Росією, оскільки Азербайджан має недостатньо експортних потужностей для заміни існуючих постачань.

Ця угода може допомогти утримати ціни після нещодавньої волатильності на ринку. Проте Європейська комісія раніше заявила, що енергетична безпека регіону не буде під загрозою після закінчення транзитної угоди. Як відомо, Словаччина й Австрія входять до числа європейських країн, які продовжують імпортувати російське паливо трубопроводом.