Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Угорщина на урядовому сайті опублікувала карту України без Криму. У МЗС відреагували

03 червня 2023, 19:31
Угорщина на урядовому сайті опублікувала карту України без Криму. У МЗС відреагували
Угорський уряд на своєму офіційному YouTube-каналі опублікував відео із закликом до припинення війни в Україні.

Угорщина опублікувала на своєму урядовому сайті відео із зображенням України без Криму. МЗС України засудило це, а тимчасово повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш 

Про це пише пресслужба МЗС.

"Десятки тисяч дітей залишилися сиротами, сотні тисяч будинків зруйновані, понад десять мільйонів людей були змушені покинути свої домівки, але війна триває і може легко стати глобальною. Досить війни, тільки припинення вогню може покласти край розрусі, тільки мирні переговори можуть врятувати життя. Настав час для миру", — говорить голос за кадром.

У цьому короткому ролику угорці зобразили карту України без Криму.

На це відео офіційно відреагували в МЗС України. Там підкреслили, що це суперечить офіційній позиції Угорщини, яка визнає територіальну цілісність України.

"Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобовʼязань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО. Підігрування агресивній політиці росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці", — зазначили там.

"Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - повідомили в МЗС.

КримУгорщинаМЗС

Останні матеріали

Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Переклад iPress – 02 червня 2023, 12:45
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Переклад iPress – 02 червня 2023, 08:33
На кремлівському ТБ немає єдності. Пропагандони путіна сперечаються про російський
На кремлівському ТБ немає єдності. Пропагандони путіна сперечаються про російський "план перемоги" у війні – Джулія Девіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 15:10
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Технології
Війна в Україні може стати випробувальним полігоном для штучного інтелекту. Пентагон має зайнятися цим питанням – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 01 червня 2023, 12:04
Чому ПВО важко відстежити
Технології
Чому ПВО важко відстежити "Шахеди". І навіщо росіянам ЗРК "Панцир" на дахах у центрі москви – Том Купер
Переклад iPress – 01 червня 2023, 08:37
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Політика
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 травня 2023, 16:58
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Політика
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Переклад iPress – 31 травня 2023, 12:26
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Політика
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Переклад iPress – 31 травня 2023, 09:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється