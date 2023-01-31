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ПОЛІТИКА

Угорщина Орбана вважається найбільш корумпованою в ЄС, обігнавши Болгарію – ЗМІ

31 січня 2023, 19:49
Угорщина Орбана вважається найбільш корумпованою в ЄС, обігнавши Болгарію – ЗМІ
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Угорщина замінила Болгарію в рейтингу Transparency International найбільш корумпованих держав-членів Європейського Союзу.

На цьому наголошує агентство Bloomberg, зазначивши, що країна на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном вже опустилася на п'ять місць нижче попереднього лідера – члена ЄС Болгарії, і опинилася в рейтингу в одній компанії з Буркіна-Фасо.

"Угорщина опустилася на 24 позиції в індексі корупції з моменту повернення Орбана до влади в 2010 році", – зазначає видання.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року Україна в рейтингу Transparency International посіла 116-те місце, піднявшись на кілька позицій порівняно з попереднім роком, коли була на 122-му місці. За останні 10 років Україна покращила свої позиції на 7 сходинок і зараз має 33 бали зі 100 можливих. Місце у рейтингу Україна нині ділить з такими країнами як Монголія, Алжир, Ангола та Замбія.

Серед претензій, які висувала до України Transparency International у 2022 році була, зокрема, проблема закриття публічного доступу до декларацій чиновників, що ускладнило роботу громадського контролю. Моніторити статки державних службовців після 24 лютого стало практично неможливо, розповідають експерти.

Крім того, посадовцям і чиновникам більше не треба звітувати НАЗК про свої доходи. Це дозволено до кінця воєнного стану, але організація вимагала відновлення декларування.

Зауваження викликали й конкурси на ключові антикорупційні посади. 

Все ще закриті реєстри не дозволяють повноцінно здійснювати громадський контроль у публічних закупівлях. 

Болгарія, про яку згадує Bloomberg, нині посідає 72 місце. Загалом у рейтингу 180 країн.

корупціяУгорщинаБолгарія

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