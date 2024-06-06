Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який перебував у Санкт-Петербурзі на економічному форумі, заявив, що Угорщина задоволена своїм співробітництвом із росією у сфері постачання газу і не планує припиняти закупівлі газу в москви.

Пристрасть Угорщини до російської енергії є небезпечною і непотрібною. Уряд країни підтримує путінську партію війни.

Про це заявив посол США в Угорщині Девід Прессман, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Угорщина дала зрозуміти, що не планує відмовлятися від імпорту природного газу з росії і прагне поглиблювати ділові зв'язки з Москвою, що викликало різкий закид з боку Вашингтона.

"У той час як країни Західної Європи доклали серйозних зусиль, щоб відмовитися від російського газу, Угорщина, яка не має виходу до моря, отримує 4,5 мільярда кубічних метрів газу на рік із росії відповідно до 15-річної угоди, підписаної 2021 року", - пише видання.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який перебував у Санкт-Петербурзі на економічному форумі, заявив, що Угорщина задоволена своїм співробітництвом із росією у сфері постачання газу і не планує припиняти закупівлі газу в москви.

"Неможливо забезпечити енергопостачання Угорщини без російських енергоресурсів, і це не має нічого спільного з політикою чи ідеологією, а корениться в простих фактах фізики", - сказав глава МЗС.

Варто зазначити, що Угорщина є єдиним членом Європейського союзу, чий уряд підтримує лояльні зв'язки з керівництвом рф, попри війну в Україні.

Видання пише, що уряд прем'єра Віктора Орбана фактично розбурхав союзників по ЄС і НАТО, підтримуючи тісні ділові зв'язки з росією і відмовляючись відправляти зброю в Україну.

При цьому заяви Сійярто вже викликали різку критику з боку Вашингтона.

"Уряд Угорщини заявляє, що він є "партією миру", продовжуючи при цьому підтримувати путінську партію війни. Пристрасть Угорщини до російської енергії небезпечна і непотрібна", - заявив посол США в Угорщині Девід Прессман.

За його словами, закони фізики в Угорщині нічим не відрізняються від законів фізики кожного з партнерів Угорщини по ЄС, кожен з яких вирішив зменшити залежність від диктатора владіміра путіна.