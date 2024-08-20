Угорщина проігнорувала вимогу Єврокомісії щодо спрощення в'їзду для росіян та білорусів

Європейська комісарка із внутрішніх справ Ілва Йоханссон на початку серпня надіслала лист своєму колезі з Угорщини Шандору Пінтеру з проханням пояснити зміни, внесені до імміграційної політики країни.

Європейська комісія поставила перед Угорщиною дедлайн на 19 серпня для відповіді, чому та спростила вʼїзд росіян і білорусів на свою територію. Будапешт проігнорував кінцевий термін.

Про це пише Euractiv.

Європейська комісарка із внутрішніх справ Ілва Йоханссон на початку серпня надіслала лист своєму колезі з Угорщини Шандору Пінтеру з проханням пояснити зміни, внесені до імміграційної політики країни.

Комісарка наголосила, що видача довгострокових віз і дозволів на проживання є індивідуальною справою держав-членів ЄС, але додала, що "такі схеми мають бути ретельно збалансовані, щоб не поставити під загрозу цілісність нашої спільної території без внутрішнього прикордонного контролю та належним чином враховувати потенційні наслідки для безпеки".

Ільва Йоханссон попросила Будапешт відповісти запитання «не пізніше 19 серпня». У коментарі Euractiv вона підтвердила, що відповіді в строк не надійшло.

Нагадаємо, Угорщина послабила візові обмеження щодо громадян рф та білорусі. Будапешт включив їх у програму так званої "національної карти", власників якої не піддають спеціальній перевірці на європейському рівні. Через це голова Європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що рішення Будапешта відчиняє двері для російських шпигунів, і лідери ЄС повинні вжити термінових контрзаходів.