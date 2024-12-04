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Угорщина просить США зняти санкції з російського Газпромбанку для оплати газу – Reuters

04 грудня 2024, 18:07
Угорщина просить США зняти санкції з російського Газпромбанку для оплати газу – Reuters
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
До американських органів влади направлено відповідний запит.
Угорщина направила до США офіційний запит щодо звільнення російського Газпромбанку від санкцій, пов’язаних із платежами за природний газ. 
 
Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.
 
Санкції перешкоджають державному банку здійснювати будь-які нові транзакції, пов’язані з енергетикою, які стосуються фінансової системи США.
 
"Вчора ми подали наш запит до відповідних американських органів влади, аби для «Газпромбанка» зробили виняток і зняли санкції, коли мова йде про оплату природного газу", - заявив Сійярто під час брифінгу, який транслювався на його сторінці у Facebook.
 
Сіярто, який бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, процитував держсекретаря США Ентоні Блінкена, який сказав, що "готовий проконсультуватися з союзниками, для яких санкції створили проблеми".
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