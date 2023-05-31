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Угорщина просить ЄС продовжити заборону імпорту зерна з України до кінця року

31 травня 2023, 13:24
Угорщина просить ЄС продовжити заборону імпорту зерна з України до кінця року
Фото: з вільного доступу
Уряд Угорщини зацікавлений в обмеженні імпорту української агропродукції як мінімум до кінця цього року.

Країна звернулася до ЄС із проханням продовжити обмеження на зернові та олійні культур для п'ятьох східноєвропейських країн як мінімум до кінця поточного року. 

Про це повідомляє Reuters.

Секретаря угорського Міністерства сільського господарства Жолта Фельдман заявив, що Будапешт також попросив Євросоюз надати фінансову підтримку місцевим фермерам, аби полегшити транспортування запасів зерна, які застрягли на внутрішніх складах до цьогорічного збору врожаю. 

"Ми зацікавлені в тому, щоб збирання врожаю в Угорщині було завершено благополучно, і угорські фермери могли продавати свою продукцію", – сказав Фельдман.

Наприкінці квітня Україна висловила протест ЄС через заборону українського зерна і сільгосппродукції.
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