Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Угорщина розслідує зникнення компонентів зі списаних МіГ-29 та можливе постачання в Україну

05 вересня 2025, 21:10
Угорщина розслідує зникнення компонентів зі списаних МіГ-29 та можливе постачання в Україну
Фото: wikipedia.org
Угорські МіГ-29 були виведені з експлуатації близько 2010 року та замінені шведськими JAS 39 Gripen.

Угорська влада почала розслідування через зникнення ключових компонентів із восьми списаних винищувачів МіГ-29, з’ясовуючи, чи могли ці деталі потрапити до України.

Про це повідомили джерела угорської служби Радіо Свобода.

Серед зниклих деталей – електронні системи, що контролюють місцезнаходження літака та озброєння. За даними джерел, співробітники Міністерства внутрішніх справ підозрюють, що крадіжка могла бути організована особами на території військового аеропорту Кечкемет, де зберігаються списані літаки.

За інформацією угорського видання Bikk, невідомі особи прорізали огорожу по периметру аеропорту, проникли на територію бази та отримали доступ до літаків. На аеродромі наразі знаходяться близько 20 радянських МіГ-29, які раніше перебували на озброєнні угорських ВПС.

Повідомлення про можливе потрапляння компонентів до України викликало занепокоєння щодо політики уряду, який офіційно не постачає озброєння Києву. Водночас угорський уряд розпочав розслідування щодо витоку інформації про зниклі частини.

"Поліція проводить розслідування щодо проникнення в аеропорт Кечкемет наприкінці липня, а Сили оборони Угорщини визначають персональну відповідальність. Подальші подробиці не розголошуються", – повідомили у Міністерстві оборони.

Україна, яка експлуатує застарілі радянські МіГ та Су, постійно шукає компоненти для обслуговування своїх літаків. Угорські МіГ-29 були виведені з експлуатації близько 2010 року та замінені шведськими JAS 39 Gripen.

УгорщинаМіГ-29винищувачі

Останні матеріали

Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Політика
Є тільки один спосіб впоратися з росією. США потрібна жорстка сила – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 08:14
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Політика
Туман війни: поразка і перемога. Вирішує не бій, а те, що буде далі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 15:13
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Політика
Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні
Переклад iPress – 03 вересня 2025, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється