Угорщина розслідує зникнення компонентів зі списаних МіГ-29 та можливе постачання в Україну

Угорські МіГ-29 були виведені з експлуатації близько 2010 року та замінені шведськими JAS 39 Gripen.

Угорська влада почала розслідування через зникнення ключових компонентів із восьми списаних винищувачів МіГ-29, з’ясовуючи, чи могли ці деталі потрапити до України.

Про це повідомили джерела угорської служби Радіо Свобода.

Серед зниклих деталей – електронні системи, що контролюють місцезнаходження літака та озброєння. За даними джерел, співробітники Міністерства внутрішніх справ підозрюють, що крадіжка могла бути організована особами на території військового аеропорту Кечкемет, де зберігаються списані літаки.

За інформацією угорського видання Bikk, невідомі особи прорізали огорожу по периметру аеропорту, проникли на територію бази та отримали доступ до літаків. На аеродромі наразі знаходяться близько 20 радянських МіГ-29, які раніше перебували на озброєнні угорських ВПС.

Повідомлення про можливе потрапляння компонентів до України викликало занепокоєння щодо політики уряду, який офіційно не постачає озброєння Києву. Водночас угорський уряд розпочав розслідування щодо витоку інформації про зниклі частини.

"Поліція проводить розслідування щодо проникнення в аеропорт Кечкемет наприкінці липня, а Сили оборони Угорщини визначають персональну відповідальність. Подальші подробиці не розголошуються", – повідомили у Міністерстві оборони.

Україна, яка експлуатує застарілі радянські МіГ та Су, постійно шукає компоненти для обслуговування своїх літаків. Угорські МіГ-29 були виведені з експлуатації близько 2010 року та замінені шведськими JAS 39 Gripen.