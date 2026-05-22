Угорщина скасовує вихід з МКС і повертає заборону на імпорт агропродукції з України

22 травня 2026, 21:41
Фото: Getty Images
Про вихід Угорщини з МКС тодішній премʼєр Віктор Орбан заявив 3 квітня 2025 року.

Уряд Угорщини відкликає намір держави вийти з Міжнародного кримінального суду, а також забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Про це премʼєр країни Петер Мадяр написав в X.

Про вихід Угорщини з МКС тодішній премʼєр Віктор Орбан заявив 3 квітня 2025 року. Того дня, попри ордер на арешт, в Угорщину з офіційним візитом прилетів премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Наступного місяця парламент Угорщини проголосував за вихід зі складу суду і процес розпочався.

Про те, що Угорщина повертає заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України напередодні писав Euroactiv. Заборона стосується приблизно 20 категорій продуктів, включаючи яловичину, свинину, птицю, яйця, насіння соняшнику, кукурудзу, пшеницю, ячмінь, борошно та ріпакову олію. Також, ймовірно, до остаточного списку включать мед. Такі обмеження Угорщина, Словаччина і Польща запровадили у 2023 році, попри позицію ЄС. Термін дії цього закону в Угорщині сплив 14 травня, через пʼять днів після зміни влади.

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
