Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина скасувала депортацію та заборону на в’їзд для працівників "Ощадбанку"

18 травня 2026, 17:31
Угорщина скасувала депортацію та заборону на в’їзд для працівників
Фото: з відкритих джерел
Також Будапешт наказав негайно вилучити відповідні записи з державних реєстрів.
Угорщина повністю скасувала депортацію та трирічну заборону на в’їзд до Шенгенської зони для сімох співробітників "Ощадбанку". 
 
Про це повідомили в "Ощадбанку".
 
Відповідне рішення 18 травня ухвалила Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини. Це сталося після того, як угорський орган із питань конституційного захисту відкликав свої попередні висновки про нібито загрозу національній безпеці з боку українців.
 
"Повне скасування незаконних рішень щодо наших співробітників є підтвердженням правоти “Ощадбанку”. Ми захистили не лише права наших людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права. Ця перемога демонструє, що системна правова позиція, дипломатична підтримка та послідовність у захисті національних інтересів дають результат навіть у найскладніших міжнародних ситуаціях", – наголосив голова правління "Ощадбанку" Юрій Каціон.
 
В банку додали, що угорська сторона не стала чекати на фінал судового розгляду в Будапешті й самостійно скасувала санкції після того, як "Ощадбанк" оскаржив дії місцевої влади в суді.
Угорщинадепортація

Останні матеріали

Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2026, 07:57
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється