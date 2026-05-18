Угорщина скасувала депортацію та заборону на в’їзд для працівників "Ощадбанку"

Також Будапешт наказав негайно вилучити відповідні записи з державних реєстрів.

Угорщина повністю скасувала депортацію та трирічну заборону на в’їзд до Шенгенської зони для сімох співробітників "Ощадбанку".

Про це повідомили в "Ощадбанку".

Відповідне рішення 18 травня ухвалила Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини. Це сталося після того, як угорський орган із питань конституційного захисту відкликав свої попередні висновки про нібито загрозу національній безпеці з боку українців.

"Повне скасування незаконних рішень щодо наших співробітників є підтвердженням правоти “Ощадбанку”. Ми захистили не лише права наших людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права. Ця перемога демонструє, що системна правова позиція, дипломатична підтримка та послідовність у захисті національних інтересів дають результат навіть у найскладніших міжнародних ситуаціях", – наголосив голова правління "Ощадбанку" Юрій Каціон.

В банку додали, що угорська сторона не стала чекати на фінал судового розгляду в Будапешті й самостійно скасувала санкції після того, як "Ощадбанк" оскаржив дії місцевої влади в суді.