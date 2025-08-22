Угорщина та Словаччина закликали Єврокомісію гарантувати енергетичну безпеку після атак на нафтопровід "Дружба"

22 серпня, Угорщина вдруге за тиждень перестала отримувати російську нафту.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар та його угорський колега Петер Сійярто спільно закликали Європейську комісію гарантувати енергетичну безпеку країн-членів ЄС.

Про це повідомляє TA 3.

Зокрема, Бланар наголосив, що будь-яка загроза постачанню нафти є неприйнятною, нагадавши, що минулого разу постачання були припинені після обстрілу по нафтопроводу "Дружба", а потім відновлені після ремонту.

"Раніше Єврокомісія заявила, що готова захистити нашу критичну енергетичну інфраструктуру, яка включає нафтопроводи, тому ми вважаємо абсолютно необхідним, щоб ЄС відстоював інтереси країн-членів та енергетичну безпеку своїх громадян", - зазначив Бланар. включаючи громадян Словацької Республіки. Будь-яка загроза енергетичній безпеці нашої країни є неприйнятною», – заявив Бланар.

«Це ще одна атака на енергетичну безпеку нашої країни. Чергова спроба втягнути нас у війну. У нього нічого не вийде! Ми продовжимо підтримувати зусилля, спрямовані на досягнення миру, та захищати наші національні інтереси всіма силами!», — написав міністр закордонних справ Угорщини.

Окрім того, цього тижня українські дрони атакували станцію з перекачування нафти "Нікольське" в Тамбовській області. Крім того, дрони вдарили по станції "Унеча", зупинивши прокачування нафти в Угорщину і Словаччину.