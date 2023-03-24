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ПОЛІТИКА

Угорщина веде переговори з Францією щодо ролі в АЕС під керівництвом росії ­– FT

24 березня 2023, 08:26
Угорщина веде переговори з Францією щодо ролі в АЕС під керівництвом росії ­– FT
Фото: Getty Images
Перехід на французькі технології став би серйозною зміною позиції Віктора Орбана, який досі був лояльним до москви.

Угорщина почала переговори з Францією про збільшення її ролі в угорській ядерній програмі. Це врешті може призвести до того, що росія не буде більше брати участь в розвитку єдиної угорської атомної електростанції.

Якщо цей перехід вдасться втілити, це стане серйозною зміною в проросійській позиції уряду Віктора Орбана на тлі тиску з боку інших країн ЄС, які хочуть запровадити санкції проти російського ядерного експорту через вторгнення в Україну.

Про це пише Financial Times

Будапешт виступав проти таких санкцій.

Видання додає, що це також підкреслить відкритість Орбана до прагматичної співпраці з ЄС і НАТО в ключових стратегічних питаннях, попри його євроскептичну риторику, критику на адерсу Брюсселя і антагонізм між його націоналістичним режимом і іншими органами влади в ЄС. Будапешт почав переоцінку флагманського проекту в рамках його сумнівної економічної співпраці з росією. Йдеться про розширення АЕС Пакш. Цей проект веде державна російська компанія "росатом". Крім того, він профінансованих за рахунок російської державної позики.

Французький державний виробник ядерних реакторів Framatome виступає в ролі підрядника "росатома" в Угорщині. Компанія повинна доставити системи управління електростанцією разом з німецькою Siemens.

"Ми збільшимо роль Framatome в інвестиціях у Пакш", - сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто минулого тижня під час візиту в місто Фламанвіль, де Framatome будує реактори.

Будапешт кинув виклик тиску Заходу, який вимагає послабити тісні зв’язки з москвою, намагаючись додати два російських реактора на АЕС Пакш, збільшивши потужність станції на два ГВт. Орбан підписав відповідну угоду з путіним в 2014 році незадовго до російського вторгнення в Крим. Виконання угоди відбувається з дуже серйозними затримками. Але Будапешт поки зберігає її, наполягаючи, що процес розширення АЕС потрібно закінчити до 2030 року. Але російська війна проти України не закінчується, що провокує питання про графік робіт на АЕС Пакш і вигоду довгострокової співпраці з москвою. Тож Угорщина змушена шукати альтернативи.

Угорщина і Франція досі блокувала зусилля інших країн ЄС, які вимагають запровадити санкції проти "росатома". Однак, в об’єднанні зростає тиск вимог так чи інакше обмежити діяльність російської компанії в Європі і знайти альтернативного підрядника, здатного обслуговувати електростанції, збудовані "росатомом".

"Обговорення щодо переосмислення Пакш тривають, тому що ми хвилюємося", - сказав політичний радник угорського прем’єра Балаш Орбан.

Він додав, що, згідно з оцінками експертів, зміна проекту електростанції відкине процес на роки назад.

"Тож якщо ми почнемо щось нове, це призведе до втрати років. А потім в 2030 році у нас будуть проблеми", - пояснив він.

Уряд Німеччини не поспішає видавати Siemens необхідні дозволи для постачання запчастин для угорської АЕС. Тож Будапешт почав розглядати збільшення ролі французької компанії Framatome. Орбан і французький президент Еммануель Макрон обговорювали АЕС Пакш і співпрацю в ядерній програмі за вечерею під час зустрічі в Парижі минулого тижня.

Угорщина ще не готова відмовитися від проекту або замінити проект російського реактора іншим. Вона хоче зберегти якомога більше від схваленого плану, щоб уникнути процесу повторного розгляду всієї документації регуляторами в Угорщині, ЄС, а ще в МАГАТЕ.

Але джерела повідомили Financial Times, що чим довше буде тривати російська війна проти України, тим більш вірогідно, що російська участь в проекті розширення АЕС Пакш доведеться скасувати взагалі. Поки не зрозуміло, чи це буде означати, що "росатом" замінить інша компанія, або що почнеться будівництво іншої електростанції.

ФранціяАЕСУгорщинаРФМАГАТЕ

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