Угорщина відкрила залізничний термінал на кордоні з Україною для перевезення зерна

Його потужність становитиме один мільйон контейнерів на рік, що вдвічі більше від потужностей на кордоні між Білоруссю та Польщею.

Угорщина відкрила на кордоні з Україною великий залізничний термінал для перевантаження контейнерів із широкої колії на вузьку. Цей проєкт дозволить налагодити сухопутний маршрут для постачання українського зерна до портів північної Адріатики.

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише "ЄП".

Сійярто зазначив, що термінал у прикордонному Феньєслітке був побудований в рекордно короткий термін і "в цей час є найсучаснішим перевалочним терміналом на всьому континенті".

За його словами, у терміналі, створеному з інвестиціями в 30 мільярдів форинтів ($71,1 млн), працюватиме 500 осіб, а його потужність становитиме один мільйон контейнерів на рік, що вдвічі більше від потужностей на кордоні між Білоруссю та Польщею.

"Завдяки терміналу буде відкрито найшвидший і найефективніший маршрут для українського зерна з Феньєслітке до портів північної Адріатики, внаслідок чого можна буде гарантувати безпеку постачання продовольства навіть у віддалені куточки світу", – сказав глава угорського МЗС.

Як повідомляв iPress, обсяги українського експорту зернових та зернобобових у жовтні сягнули майже 2,12 млн тонн. Всього з початку маркетингового року Україна доправила на експорт понад 10,85 млн тонн збіжжя.