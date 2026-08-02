Угорщина вперше за 44 роки зупинить єдину АЕС через падіння рівня Дунаю

Це може стати першим таким випадком за всю історію роботи станції.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що єдина в країні атомна електростанція "Пакш" буде повністю зупинена 2 серпня через різке падіння рівня води в Дунаї.

Про це він повідомив на Facebook-сторінці.

За словами Мадяра, о 1:30 за місцевим часом має бути зупинений передостанній енергоблок станції, після чого АЕС повністю припинить роботу. Якщо це станеться, це буде перша повна зупинка "Пакша" за 44 роки експлуатації.

Водночас у пресслужбі АЕС "Пакш" заявили, що наразі працюватиме лише другий енергоблок на 50% потужності. Там зазначили, що повна зупинка станції можлива у разі подальшого зниження рівня води в Дунаї.

"У разі подальшого зниження рівня води останній активний блок також буде зупинено, що призведе до повного припинення виробництва електроенергії. Надалі необхідно буде забезпечити охолодження зупинених блоків", – повідомили на станції.

Представники АЕС закликали громадян зменшити споживання електроенергії найближчим часом, особливо у вечірні години пікового навантаження – з 17:00 до 22:00.

Раніше влада Угорщини запевила, що зупинка реакторів не створить ядерної загрози, але вплине на виробництво електроенергії.