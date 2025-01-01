Угорщина втратила право на близько 1 млрд євро допомоги від ЄС

Гроші призначалися для бідних угорських регіонів

Угорщина втратила можливість отримати від Євросоюзу 1 мільярд євро допомоги.

Про це із посиланням на прессекретаря Єврокомісії пише агентство DPA.

"Угорщина втратила право на допомогу ЄС у розмірі близько 1 мільярда євро (1,03 мільярда доларів) через порушення верховенства права, оскільки реформи мали бути здійснені до кінця 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Гроші призначалися для бідних угорських регіонів. Це – гранти та економічна допомога після пандемії, надання яких зупинили ще в 2022. Для того, щоб їх отримати, Угорщина мала провести 17 встановлених Брюсселем кроків.