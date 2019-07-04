Угорщина викликала посла України через заборону в’їзду лідеру союзу угорців Румунії "Прес-секретар підкреслив, що розглядає заборону в’їзду в Україну лідеру Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунору Келемену як неприйнятний і антиугорський крок"

МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп через заборону в’їзду лідеру Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунору Келемену.

Фото: з відкритих джерел

Під час розмови з послом прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер назвав крок української влади неприйнятним і антиугорським, повідомляє "Європейська правда". "Прес-секретар підкреслив, що розглядає заборону в’їзду в Україну лідеру Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунору Келемену як неприйнятний і антиугорський крок" - повідомили в МЗС Угорщини. Нагадаємо, що лідера Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунора Келемена у суботу не впустили до України.

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