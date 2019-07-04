ПОЛІТИКА НОВИНИМЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп через заборону в’їзду лідеру Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунору Келемену.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Угорщина викликала посла України через заборону в’їзду лідеру союзу угорців Румунії
"Прес-секретар підкреслив, що розглядає заборону в’їзду в Україну лідеру Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунору Келемену як неприйнятний і антиугорський крок"
Фото: з відкритих джерел
Під час розмови з послом прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер назвав крок української влади неприйнятним і антиугорським, повідомляє "Європейська правда".
"Прес-секретар підкреслив, що розглядає заборону в’їзду в Україну лідеру Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунору Келемену як неприйнятний і антиугорський крок" - повідомили в МЗС Угорщини.
Нагадаємо, що лідера Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ) Хунора Келемена у суботу не впустили до України.
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07 04 2019 12:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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