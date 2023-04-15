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ПОЛІТИКА

Угорщина вирішила відкликати своїх представників з російського банку через санкції США — Reuters

15 квітня 2023, 15:13
Угорщина вирішила відкликати своїх представників з російського банку через санкції США — Reuters
Фото: з вільного доступу
Будапешт підтвердив цю інформацію, висловивши при цьому невдоволення тиском з боку США.

Угорщина вирішила відкликати своїх представників з російського Міжнародного інвестиційного банку. 

Про це повідомляє на Reuters.

Будапешт підтвердив цю інформацію, висловивши при цьому невдоволення тиском з боку США, які напередодні ввели санкції проти трьох чиновників МІБ, включаючи двох росіян та одного громадянина Угорщини.

"Ми приймаємо та розуміємо, що у нас різні позиції, але не розуміємо, чому необхідний тиск на інші держави, щоб вони змінили свої позиції, — сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у четвер на пресконференції. — Угорщина — це держава, тому до неї потрібно ставитися як до держави, а не як до колонії».

Своєю чергою Вашингтон зазначив, що Угорщина проігнорувала стурбованість США з приводу "непрозорої кремлівської платформи" — міжнародного банку, коли штаб-квартира якого у 2019 році була перенесена з москви до Будапешту.

Водночас угорський уряд, в умовах, що склалися, дійшов висновку, що участь в організації більше не є доцільною. Видання не навело до конкретних імен. Проте відомо, що до ради керуючих МІБ входить, зокрема, міністр економічного розвитку Угорщини Мартон Надь.

Нагадаємо, нові санкції США зачепили угорський банк, який називають "кублом шпигунів".

Угорщинабанксанкції

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