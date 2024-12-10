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ПОЛІТИКА

Угорщина виступила проти санкцій ЄС щодо Грузії за жорстоке придушення протестів

10 грудня 2024, 20:02
Угорщина виступила проти санкцій ЄС щодо Грузії за жорстоке придушення протестів
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Сійярто заявив, що Угорщина виступає "категорично проти" занесення грузинських посадовців до санкційного списку ЄС.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв накласти вето на пропозицію санкцій проти грузинських посадовців за жорстокий розгін антиурядових протестів.

Про це він сказав на пресконференції з главою грузинського МЗС Макою Бочорішвілі, повідомляє Перший канал Грузії.

Сійярто заявив, що Угорщина виступає "категорично проти" занесення грузинських посадовців до санкційного списку ЄС.

"Якби на виборах перемогла опозиція, то Брюссель голосно кричав би про демократію в Грузії. Вони сказали б, що демократія в Грузії ніколи не була такою сильною, але на виборах перемогла консервативна партія, і вони роблять усе, щоб заперечувати та ігнорувати волю громадян", – лементує він.

Глава МЗС Угорщини також закликав ЄСі "міжнародну ліберальну еліту" не ставити під сумнів "суверенне право грузинського народу вирішувати майбутнє своєї країни".

"Демократичний відкат, що триває, і репресивні заходи, що застосовуються останнім часом грузинською владою, мають наслідки для наших двосторонніх відносин. ЄС розгляне додаткові заходи на майбутній Раді із закордонних справ 16 грудня", – заявила Європейська служба зовнішніх дій.

УгорщинаГрузіясанкціїЄвросоюзПетер Сіярто

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