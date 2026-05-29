Угорщина висуває 11 умов Україні для згоди на відкриття переговорних кластерів

29 травня 2026, 17:12
джерело facebook Péter Magyar
Угорщина погодиться на відкриття переговорних кластерів для України щодо вступу до ЄС лише після того, як Київ надасть гарантії виконання 11 вимог стосовно прав угорської нацменшини.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі в п'ятницю, 29 травня,пише Укрінформ.

За словами Мадяра, перелік із 11 пунктів не є новим для українського уряду – він був сформульований ще за часів попереднього прем'єра Віктора Орбана. Вимоги стосуються освітніх, культурних і мовних прав угорців, які проживають в Україні й чисельність яких становить близько 100 тисяч осіб.

"Найважливіше для нас – отримати гарантію, що угорці в Україні знову зможуть користуватися рідною мовою у школі, культурній сфері та адміністрації", – пояснив угорський прем'єр.

Мадяр підкреслив, що це не є чимось виключним: у більшості країн Європи меншини мають право спілкуватися рідною мовою незалежно від свого статусу. Він також зазначив, що технічні переговори з Україною вже тривають і є "дуже багатообіцяючими".

"Я справді сподіваюся, що ми зможемо незабаром закрити цю пропозицію з 11 пунктів", – додав він, наголосивши, що Київ має надати гарантії виконання кожного з них.

Питання відкриття переговорних кластерів для України планують розглянути на засіданні Євроради 18–19 червня.

