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Угорщина вслід за Туреччиною ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції

17 березня 2023, 17:43
Угорщина вслід за Туреччиною ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції
Фото: з вільного доступу
Фракція правлячої партії Угорщини ухвалила рішення розглянути окремо питання ратифікації протоколів про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

Про це керівник правлячої партії Угорщини "Фідес" Мате Кочиш написав своїй фейсбук-сторінці.

"Від імені групи "Фідес" хотів би повідомити вам, що ми вирішили підтримати вступ Фінляндії до НАТО. Ми перенесемо голосування в парламенті з цього питання на 27 березня, коли одноголосно проголосуємо за", – написав угорський політик.

І додав, що рішення про вступ Швеції до НАТО парламент ухвалить пізніше.

Сьогодні стало відомо, що Туреччина почала ратифікацію вступу Фінляндії до НАТО окремо від Швеції.
УгорщинаНАТОФінляндіяШвеція

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