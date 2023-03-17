Фракція правлячої партії Угорщини ухвалила рішення розглянути окремо питання ратифікації протоколів про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

Про це керівник правлячої партії Угорщини "Фідес" Мате Кочиш написав своїй фейсбук-сторінці.

"Від імені групи "Фідес" хотів би повідомити вам, що ми вирішили підтримати вступ Фінляндії до НАТО. Ми перенесемо голосування в парламенті з цього питання на 27 березня, коли одноголосно проголосуємо за", – написав угорський політик.

І додав, що рішення про вступ Швеції до НАТО парламент ухвалить пізніше.