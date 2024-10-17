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ПОЛІТИКА

Угорщина закликає ЄС до мирних переговорів з росією, критикуючи план Зеленського

17 жовтня 2024, 18:00
Угорщина закликає ЄС до мирних переговорів з росією, критикуючи план Зеленського
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан охарактеризував саміт ЄС як "три великі битви", першою з яких назвав представлення Зеленським "плану перемоги".

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що викладений напередодні Володимиром Зеленським "план перемоги" викликає в нього "жах", і оголосив про наміри просувати ідею переговорів Євросоюзу з росією.

Про це він написав у Facebook напередодні саміту ЄС у Брюсселі в четвер.

Орбан охарактеризував саміт ЄС як "три великі битви", першою з яких назвав представлення Зеленським "плану перемоги".

"Те, що він виклав учора в українському парламенті, не може не викликати жаху", – констатував угорський прем’єр.

Він укотре заявив, що ЄС має переглянути свою "погано організовану, погано втілену, погано прораховану" стратегію щодо України.

"Але це не означає більше воєн, більше небезпечної зброї і зброї далекого радіусу дії, але це означає, що нам потрібно перейти від стратегії війни до стратегії миру. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори!" – пише Орбан.

За його словами, він хоче закликати канцлера Німеччини і президента Франції "від імені всього Європейського Союзу якнайшвидше розпочати переговори з росіянами, щоб ми могли знайти вихід з цієї ситуації".

Сьогодні, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив у Європейській раді у Брюсселі та представив союзникам план перемоги. За його словами, розмова з членами Євросоюзу була "дуже продуктивною".

війнаВіктор ОрбанВолодимир Зеленськийплан перемоги

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