Угорщина заморожує витрати на тлі бюджетного дефіциту у $8 млрд

Уряд Орбана підвищив цільові показники дефіциту на цей і наступний рік.

У квітні дефіцит державного бюджету Угорщини зріс до рекордного рівня, адже відсоткові виплати випереджали зростання податкових надходжень, що змусило уряд оголосити про заморожування видатків за окремими статтями бюджету.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Згідно з даними Міністерства економіки, за перші чотири місяці року дефіцит державного бюджету склав понад 8 мільярдів доларів США, що є найгіршим показником за цей період після того, як різко зросли виплати за державним боргом. Лише за квітень дефіцит склав 376 млрд форинтів.

"У бюджеті заморожено значні статті, що доводить здатність фіскальної політики швидко реагувати", - заявив державний секретар Міністерства економіки Корнель Кісгергелі.

Проте він не уточнив, які саме статті видатків було призупинено.

Уряд Орбана підвищив цільові показники дефіциту на цей і наступний рік, що змусило рейтингове агентство S&P Global Ratings знизити прогноз щодо боргових зобов'язань Угорщини, що мають найнижчий інвестиційний рейтинг. Рейтингове агентство попередило про ризики перед парламентськими виборами 2026 року.

Проте секретар Міністерства економіки заперечує, що кабінет міністрів скорочуватиме витрати у зв'язку з виборами, додаючи, що йому доводиться реагувати на зміни в зовнішньому середовищі.

Журналісти зазначають, що форинт ослаб на 0,5% до 405,88 до євро, що стало найгіршим показником серед ринків, що розвиваються.

Угорський уряд планує економічне зростання на рівні 2,5% цього року, але бюджетна рада країни попереджає, що прогноз може бути занадто оптимістичним після скорочення ВВП у першому кварталі.