Угорщина засудила удари росії по Слов'янську та інциденти з дронами над Румунією

Румунія вперше збила дронів-порушників.

Очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан засудила п'ятничні російські удари та порушення повітряного простору Румунії безпілотниками.

Заяву з цього приводу опублікувала очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан.

"Угорщина рішуче засуджує удари рф по цивільних та удар по будівлі почесного консульства Латвії у Слов'янську. Висловлюємо солідарність із нашою союзницею Латвією", – заявила вона, наголосивши, що умисні удари по цивільних та цивільній інфраструктурі є неприйнятними. "Також Угорщина засуджує повторювані інциденти з порушенням безпілотниками повітряного простору Румунії", – додала Орбан.

Нагадаємо, 24 і 25 липня румунські винищувачі вперше збили дронів-порушників, які залетіли у повітряний простір країни. Перший безпілотник візуально ідентифікували як апарат типу "Шахед".