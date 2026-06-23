Угорщина знову гальмує вступ України до ЄС: заблоковано новий етап переговорів

Після відкриття першого переговорного кластера Україна та Молдова заявили про ціль відкрити решту глав до середини липня.

Угорщина відклала ключовий процедурний крок, необхідний для відкриття решти кластерів у переговорах про вступ України та Молдови до ЄС.

Про це повідомили виданню Politico два неназвані дипломати ЄС.

Після відкриття першого переговорного кластера Україна та Молдова заявили про ціль відкрити решту глав до середини липня. Однак графік опинився під загрозою після того, як у вівторок Угорщина виступила проти надсилання листа до Європейської ради та Єврокомісії від імені 27 членів блоку, в якому викладено спільну позицію щодо відкриття переговорних глав. За словами дипломатів, Будапешт став єдиною столицею, що виступила проти ініціативи, яка вимагає одностайного схвалення. Пропозицію знову обговорюватимуть наступного тижня.

Цей крок відповідає стриманій позиції прем'єра Петера Мадяра щодо членства України в ЄС. Хоча Мадяр не виступив проти відкриття першого кластера, його уряд домігся видалення слів про відкриття кластерів для Києва "якнайшвидше" із письмових висновків зустрічі лідерів ЄС минулого тижня в Брюсселі. Прем'єр пояснив це тим, що такий крок міг би послати "поганий сигнал" країнам Західних Балкан, які працюють над вступом до ЄС.

Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн натякнула, що після відкриття першого кластера Україна і Молдова вже розділені у процесі вступу до ЄС.