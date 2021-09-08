Угорщина зняла обмеження на в’їзд з України, тест чи сертифікат – лише для авіамандрівників

З 7 серпня 2021 року громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу. Для в’їзду громадян в Угорщину залишаються вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт/віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення)

З 7 серпня громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу, виняток становлять пасажири, які подорожують авіатранспортом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"З 7 серпня 2021 року громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу. Для в’їзду громадян в Угорщину залишаються вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт/віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення)" - йдеться у повідомленні.

Водночас виняток – в’їзд до Угорщини авіаційним транспортом. Додатково вимагається негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19, отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду, або український чи угорський сертифікат про вакцинацію (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в’їжджати діти до 18 років).

Для транзитного проїзду країною представники угорської прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд до країни призначення (залежно від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, результати тестів на вірус тощо).

У ДПСУ також нагадали, що угорські компетентні органи відповідно до чинного законодавства накладають адміністративні штрафи на іноземців, у т.ч. громадян України, які перевищили дозволений строк перебування в країнах Шенгенської зони до запровадження цими країнами карантинних заходів.

"Якщо строк перебування в країнах Шенгенської зони закінчився після запровадження цими країнами карантинних заходів, для уникнення штрафу, громадянам, які перетинають угорський кордон, необхідно документально довести угорським компетентним органам, що вони перебували у карантині, або що документи на продовження строку дозволу були подані до відповідного органу тощо (має бути документ офіційного органу)" - йдеться у повідомленні.